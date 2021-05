Corona virus: Italia, 402802 attualmente positivi a test (-4327 in un giorno) con 122263 decessi (258) e 3557133 guariti (15867). Totale di 4082198 casi (11807) Dati della protezione civile: effettuati 324640 tamponi (Di giovedì 6 maggio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 402802 attualmente positivi a test (-4327 in un giorno) con 122263 decessi (258) e 3557133 guariti (15867). Totale di 4082198 casi (11807) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 324640 tamponi</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 maggio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(258) e).di) proviene da Noi ...

Advertising

alessan95270430 : RT @folklooreboy: Vedendo 'Corona' in tendenza non capivo se si riferisse al virus o ad Anna Corona, fatto sta che sono entrambe piaghe #De… - i_Nirikshana : Corona virus chutti pe hai ? @_sabanaqvi @khanumarfa @RanaAyyub @BDUTT @ShekharGupta @thewire_in @ThePrintIndia… - raviaryan716 : corona debate hindi | Corona Virus in India news | Latest Comedy Video i... - Giordan85377483 : @Antetempo Sapete già di cosa si tratta ?!! Da ciò he dice, sembra Corona Virus - AScarfogliero : ????????... OK GOOGLE, COS'È IL CORONA VIRUS? SECONDO GOOGLE IL VIRUS SVILUPPA SINTOMI LIEVI O MODERATI E GUARISCE SEN… -