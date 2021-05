"Biancaneve" e la polemica sul bacio "rubato" dal principe. Ma il vero finale della fiaba è un altro

riotta : A tutte le auto. La polemica vibrante che scuote le nostre coscienze parruccone sul bacio rubato a Biancaneve non n… - darvkangels : peggio della polemica sul bacio non consensuale del principe a biancaneve, ma dove cazzo andremo a finire per olpa… - dar_riee : Comunque di tutta ‘sta polemica di sicuro ci sarà qualcuno che dirà che #Biancaneve se l’è cercata. #politicallycorrect - dondindan : Vogliamo parlare dei 7 fratelli minatori con handicap di altezza che si trovano casa occupata abusivamente da Bianc… - patty_starlight : RT @kleeiaa: Quando ho sentito la polemica sul bacio del principe a Biancaneve #Biancaneve -

Ultime Notizie dalla rete : Biancaneve polemica

CheNews.it

dorme e dunque il bacio non è stato consensuale", è stata lalanciata online da due giornaliste del "SFGate" che hanno visitato Disneyland dopo la lunga chiusura della pandemia. ...Per quanto inutile e pretestuosa, è pure tanto virale l'ultimadel momento, ossia quella relativa al ribattezzato bacio non consensuale ada parte del principe . Ebbene si, proprio quello che tutti conosciamo come l'happy ending della prima ...22Polemica per il bacio che il Principe dà a Biancaneve: non è consensuale 10:22Stipendi non pagati a 10 dipendenti del Comune, la protesta del sindacato 10:15In piazza i dipendenti della Regione ...Pare che il bacio tra Bianceneve e il principe non fosse consensuale. Richiamate i fratelli Grimm per far cambiare il ...