Nuovo SMS gruppo ISP Intesa Sanpaolo per contratto limitato | pericolo sicurezza dalla truffa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Purtroppo le vie delle truffe sono infinite: unSMSISP che usurpa il nome dima che non ha proprio nulla a che vedere con l’istituto bancario è ora in circolazione. Ci troviamo, in effetti, al cospetto dell’ennesimo tentativo di raggiro con modalità simili negli ultimi mesi a cavallo trail 2020 e il 2021. Impossibile non allertare gli italiani anche delall’orizzonte perché, come al solito. costruito davvero bene. Come visibile nel tweet di chiusura articolo, il messaggio sembra essere inviato direttamente da Bancama così non è. La nuova formula deitori è la seguente: si fa riferimento alcon l’istitutoper problemi di ...