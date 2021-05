Liverpool | festa “esperimento” post Covid | 3mila in discoteca senza mascherina

(Di sabato 1 maggio 2021) Nella Gran Bretagna che riparte, dopo il sostanziale azzeramento delle vittime dae la riapertura dei pub e dei locali, fa notizia il party-test di. Dove è stata autorizzata – anche a fini di “” per valutarne gli effetti – una serata in, all’interno di un grande capannone. Qualcosa che sarebbe tranquillamente avvenuto fino a due anni fa,alcun problema, nel mondo “prima del Coronavirus”. Migliaia di ragazzi “assembrati” Insomma, undi ritorno alla “normalità”. Questo del Primo Maggio è infatti il primo fine settimana sulla pista da ballo per gli abitanti del Regno Unito. Già da ieri, venerdì 30 aprile,persone, perlopiù ragazze e ragazzi giovani, si sono ritrovate a ballare gomito a gomito ...

Londra, 30 apr 15:49 - Nella serata di oggi e domani avrà luogo in un capannone a Liverpool una grande festa organizzata da una compagnia di eventi (Circus' The First Event) per testare la possibilità di tornare ad organizzare eventi con migliaia di persone durante la pandemia da ...In 6.000 si sono ritrovati in uno degli eventi sperimentali voluti dal governo britannico in una discoteca di Liverpool a ballare senza mascherina e senza distanziamento.