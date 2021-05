Giappone, terremoto magnitudo 6.6: no allarme tsunami (Di sabato 1 maggio 2021) Un terremoto di magnitudo 6,6 della scala Richter ha colpito oggi il nordest del Giappone, ma le autorità non hanno diramato un allerta tsunami. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Kyodo, almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nella prefettura di Miyagi, dove è stato localizzato l’epicentro del sisma, ad una profondità di 60 chilometri. Nessuna anomalia è stata rilevata nell’impianto nucleare di Fukushima, quello dove nel terremoto del marzo di dieci anni fa si verificò un incidente a seguito del terremoto e dello tsunami. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 maggio 2021) Undi6,6 della scala Richter ha colpito oggi il nordest del, ma le autorità non hanno diramato un allerta. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Kyodo, almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nella prefettura di Miyagi, dove è stato localizzato l’epicentro del sisma, ad una profondità di 60 chilometri. Nessuna anomalia è stata rilevata nell’impianto nucleare di Fukushima, quello dove neldel marzo di dieci anni fa si verificò un incidente a seguito dele dello. L'articolo proviene da Italia Sera.

