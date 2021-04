Scoiattolo incastrato nel termosifone salvato dai Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Unoè rimastoneldi un’abitazione a Moncalieri e c’è stato bisogno dell’intervento deidelper estrarlo. A dare allarme il padrone di casa che si è accorto dell’intrusione dell’anima nell’appartamento. Il roditore si è infilato dentro une non riusciva più ad uscire. La squadra 51 deidello ha estratto prendendolo con dei forti guanti e mettendolo in una gabbietta. Per poi rilasciarlo nel prato dietro la casa. L'articolo proviene da Nuova Società.

