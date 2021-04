Pietro Delle Piane Rompe il Silenzio Dopo la Denuncia! (Di martedì 27 aprile 2021) Pietro Delle Piane parla per la prima volta Dopo la denuncia ricevuta da Mediaset e Fascino! L’attore Dopo le accuse rivolte alla produzione di Temptation Island, è stato allontanato da tutte le trasmissioni Mediaset! Ora è tornato per dire la sua! Cosa è accaduto nei dettagli? Te lo raccontiamo noi! La Mediaset non ha perdonato all’attore Pietro Delle Piane lo scivolone a Live- Non è la D’Urso, in cui l’uomo in diretta ha rivolto Delle accuse pesanti alla Fascino, società di produzione televisiva rappresentante di Temptation Island. Pietro ha preso parte all’ultima edizione del reality dei sentimenti insieme alla sua compagna, Antonella Elia. Invitato più volte dalla D’Urso nelle sue trasmissioni, l’attore che non ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 27 aprile 2021)parla per la prima voltala denuncia ricevuta da Mediaset e Fascino! L’attorele accuse rivolte alla produzione di Temptation Island, è stato allontanato da tutte le trasmissioni Mediaset! Ora è tornato per dire la sua! Cosa è accaduto nei dettagli? Te lo raccontiamo noi! La Mediaset non ha perdonato all’attorelo scivolone a Live- Non è la D’Urso, in cui l’uomo in diretta ha rivoltoaccuse pesanti alla Fascino, società di produzione televisiva rappresentante di Temptation Island.ha preso parte all’ultima edizione del reality dei sentimenti insieme alla sua compagna, Antonella Elia. Invitato più volte dalla D’Urso nelle sue trasmissioni, l’attore che non ...

Advertising

fattoquotidiano : Il principio attivo proviene dal maltrattamento delle giumente nelle fattorie in Sud America, a cui vengono preleva… - Pietro_Otto : RT @ologrammm: Fa paura la variante Indiana? No per niente! È un pezzo del film scritto male che però alla maggior parte delle persone piac… - RepSpettacoli : Primo Maggio, Colapesce e Dimartino: 'Per la prima volta insieme sul palco del Concertone' [di Pietro d'Ottavio] [a… - Queenatletica : Domenica si assegnano i titoli dei 10.000 metri su pista e siamo pronti a goderci la sfida tra Iliass Aouani, reduc… - pietro_busacca : RT @matteorenzi: Io la penso come @SBonaccini: è OVVIO che vada rivisto il coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tut… -