NoCoprifuoco | la petizione per abolire il coprifuoco alle 22 | il nuovo sito aperto da Matteo Salvini

(Di lunedì 26 aprile 2021) E’ vero, gli italiani questa mattina (almeno quelli in zona gialla) si sono svegliati con uno spirito diverso. Perché forse ora alla rabbia e alla stanchezza, stanno cercando di mettere al primo posto la voglia di ritornare alla normalità. La quotidianità di sempre, che oggi tra mascherine, gel igienizzanti e aperture a singhiozzi, ci sembra lontana. Quasi un miraggio, come se dovessimo riconquistarci la libertà. E se da una parte molte attività hanno ripreso, dall’altra continuano ad esserci delle restrizioni. Tra queste il, l’obbligo di fare rientro a casa22 e che ha spaccato in due il Governo, facendo montare rabbia e non poche polemiche. Leggi anche: ‘Quarta ondata Covid per via delle riaperture’: i risultati di uno studio presentato al Cts, lalanciata da ...

In serata laonline sotto l'hashtag #aveva raggiunto quota 50 mila firme. "Letta ci ha fatto solo pubblicità" osservano dal quartier generale leghista dove non si mostrano per ...... in poche ore già superate 20mila firme per #. Grazie!'. Così il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), che in occasione della Festa del 25 aprile ha lanciato unaper far ...politica. Il leader della Lega esprime soddisfazione per il successo della sua iniziativa ma puntualizza che l'azzeramento del coprifuoco sarà possibile solo se i dati scientifici continueranno ad ess ...Lega comasca scatenata contro il coprifuoco, dai vertici in Regione Lombardia fino al movimento giovanile sul Lario. A lanciare il segnale della carica, per prima, è stata Alessandra Locatelli, assess ...