I falchi pellegrini si trovano bene nelle grandi città

(Di lunedì 26 aprile 2021) I palazzi assomigliano alle pareti di roccia e il cibo non manca: lo dimostra la coppia che vive sul Pirellone a Milano, ma non solo

Da Barcellona arriva una splendida notizia che riguarda i falchi pellegrini. Dall'inizio della primavera sono nati 22 esemplari in totale, grazie alla presenza di coppie nidificanti che si sono stabilite in quest'area della Spagna. I palazzi assomigliano alle pareti di roccia e il cibo non manca: lo dimostra la coppia che vive sul Pirellone a Milano, ma non solo