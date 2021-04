Covid Toscana | oggi 737 contagi | bollettino 26 aprile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono 737 ida coronavirus in, 26, secondo i dati delanticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,35% (17,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I dati della regione Sono 737 i contagi da coronavirus inoggi, 26 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,35% (17,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social.Carenze in Lazio, Emilia,, Umbria, Campania e Sardegna I supermercati presso i quali sono state evidenziate positività al- 19, appartenenti a diverse aziende della Grande Distribuzione,...ROMA (ITALPRESS) – Inizierà nella giornata di oggi la distribuzione alle Regioni/Province autonome di oltre 360 mila dosi di vaccini, precisamente circa 230 mila di Moderna e circa 130 mila di Vaxzevr ...I dati delle regioni:. TOSCANA. Sono 737 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. News regione per regione, tra zona ...