Cinema e teatri aprono di nuovo dal 26 aprile. A Milano una sala inizia alle 6 del mattino (Di sabato 24 aprile 2021) Finalmente riaprono i luoghi che più sono mancati al pubblico: Cinema e teatri. Stando all'ultimo decreto emanato direttamente dal Palazzo Chigi, dal 26 aprile compreso è consentito il riavvio degli ... Leggi su globalist (Di sabato 24 aprile 2021) Finalmente rii luoghi che più sono mancati al pubblico:. Stando all'ultimo decreto emanato direttamente dal Palazzo Chigi, dal 26compreso è consentito il riavvio degli ...

Advertising

raffaellapaita : Bisogna immaginare delle deroghe al #coprifuoco alle 22 per chi esce da teatri e cinema per evitare di assestare il… - BrunoVespa : Vedo al microscopio milioni di formichine impazzite di sollievo, se non ancora di felicità. Sono gli italiani che t… - ElenarussoTW : Teatri e cinema all’aperto? Quanti c’è ne stanno? Voglio ribellarmi! - fravez : @GassmanGassmann Io non sono mai stata una grande frequentatrice di ristoranti, tranne in viaggio, sicuramente mi s… - infoitinterno : Zona gialla 26 aprile, cosa posso fare? Spostamenti, ristoranti, coprifuoco, cinema, teatri: le Faq -