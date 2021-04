Meteo Weekend | subito caldo Durata e avvio Super Temporali

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 23 aprile 2021) Aprile volge al termine e finora ilha fatto le bizze, con anche fasi di freddo anomalo di stampo invernale. Ora la situazione si avvia verso un cambiamento proprio nelalle porte, che sarà caratterizzato dall’affermazione di un campo di alta pressione. L’aspettoprincipale sarà legato all’aumento delle temperature, anche consistente rispetto al clima fresco di questi giorni instabili e perturbati. Ci sarà l’esplosione del primo, favorito in parte dal maggiore soleggiamento e in secondo luogo dal progressivo afflusso di correnti calde nord-africane. Il tepore si avvertirà dapprima al Settentrione e parte delle regioni centrali, soprattutto la Toscana. Il Meridione rimarrà invece ancora alle prese con l’instabilità in una prima fase, con temperature relativamente fresche. Entro domenica ...