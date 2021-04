Il derby al governo tra Salvini e i suoi nemici

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) Insomma, proviamo a ricapitolare questa storia in cui un’oretta di coprifuoco è diventata una specie di linea del Piave. Dopo aver spiegato che il provvedimento sulle aperture di pochi giorni fa era una sua grande vittoria,si astiene sulla vittoria, dando ordine - proprio così: ordine – di non votarlo in nome di quell’oretta in più cui simbolicamente ha ancorato il destino dei ristoratori. Un evidente segnale tutto politico all’esterno, perché il suo sbandierato successo non è stato percepito come tale da quelle inquiete categorie che hanno occupato la A1, o che si sono incatenate a Sarzana, il cui urlo di dolore ha le sembianze di voti alla Meloni che, avanti di questo passo, di qui a tre mesi rischia di scavalcare la Lega nei sondaggi. Al tempo stesso è un evidente segnale all’interno, a quella delegazione dileghista, considerata ...