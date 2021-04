Terremoto oggi in Italia 21 aprile 2021: scossa in provincia di Rieti | Tempo reale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Terremoto oggi 21 aprile 2021 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, mercoledì 21 aprile 2021: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 03,34 – scossa in provincia di Rieti Una scossa di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021)21Lista Ingv terremoti Ultima ora– In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse diindi, mercoledì 21: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 03,34 –indiUnadi ...

