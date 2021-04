Bonus affitto anche per chi paga in ritardo: novità dall’Agenzia delle Entrate (Di martedì 20 aprile 2021) pagare in ritardo l’affitto di un locale commerciale non fa perdere il diritto alla cessione del credito. La legge consente di beneficiare lo stesso del Bonus affitto anche se il canone viene versato l’anno successivo rispetto a quando doveva essere versato. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate: con la risposta all’interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia ha conferma nuovamente la possibilità di accedere al Bonus affitti per i canoni di locazione pagati in ritardo, ed ammette inoltre l’ipotesi di pagamento in misura ridotta, con contestuale cessione del credito del 60% al proprietario dell’immobile in locazione. In questo caso, la scadenza è il 31 dicembre ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021)re inl’di un locale commerciale non fa perdere il diritto alla cessione del credito. La legge consente di beneficiare lo stesso delse il canone viene versato l’anno successivo rispetto a quando doveva essere versato. Lo ha precisato l’Agenzia: con la risposta all’interpello n. 263 del 19 aprile 2021, l’Agenzia ha conferma nuovamente la possibilità di accedere alaffitti per i canoni di locazioneti in, ed ammette inoltre l’ipotesi dimento in misura ridotta, con contestuale cessione del credito del 60% al proprietario dell’immobile in locazione. In questo caso, la scadenza è il 31 dicembre ...

