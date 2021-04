A Ponza avvistata una balena grigia , il biologo: “Dobbiamo salvarla” (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Per motivi misteriosi, una balena grigia della specie Eschrichtius robustus è entrata in Mediterraneo e adesso vaga nel nostro mare spostandosi da un punto all’altro della costa. È stata avvistata la prima volta nel mare di Ponza, all’altezza della spiaggia di Frontone, poi si è spostata lungo le coste della Campania girovagando qua e là. È diventata un’attrattiva, ma cerchiamo di non considerarla un sorta di giocattolo, un cartone animato con cui divertirci”. Lo fa sapere il biologo marino Adriano Madonna, che ha scritto una lettera aperta dal titolo “Aiutiamo la balena grigia” in cui propone, tra le altre cose, di creare un Comitato per salvare l’animale. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Per motivi misteriosi, una balena grigia della specie Eschrichtius robustus è entrata in Mediterraneo e adesso vaga nel nostro mare spostandosi da un punto all’altro della costa. È stata avvistata la prima volta nel mare di Ponza, all’altezza della spiaggia di Frontone, poi si è spostata lungo le coste della Campania girovagando qua e là. È diventata un’attrattiva, ma cerchiamo di non considerarla un sorta di giocattolo, un cartone animato con cui divertirci”. Lo fa sapere il biologo marino Adriano Madonna, che ha scritto una lettera aperta dal titolo “Aiutiamo la balena grigia” in cui propone, tra le altre cose, di creare un Comitato per salvare l’animale.

