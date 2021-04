Serie A ultime dai campi LIVE: squalifica per De Paul, infortunio per Pedro e Chiesa (Di lunedì 19 aprile 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Il recupero di Pessina mescola la carte, con l’azzurro che dovrebbe partire dalla panchina, ma Gasp è abituato a sorprendere…Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.squalificati: Romero.Infortunati: Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: Caldirola si prepara per una maglia da titolare, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati,ti Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati,ti in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Il recupero di Pessina mescola la carte, con l’azzurro che dovrebbe partire dalla panchina, ma Gasp è abituato a sorprendere…Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.ti: Romero.Infortunati: Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: Caldirola si prepara per una maglia da titolare, ...

