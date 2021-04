Paghi in contanti? Niente detrazioni fiscali. Nei prossimi 730 addio alle spese con la detrazione del 19%. Ecco perché (Di domenica 18 aprile 2021) Paghi in contanti? Niente detrazioni fiscali. Nei prossimi 730 non ci saranno milioni di spese che consentono la detrazione del 19%. Come, ad esempio, quelle sanitarie presso liberi professionisti, i dentisti, l’asilo nido, la palestra per i figli o i premi per le polizze infortuni, vita o per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Il motivo? Lo spiega oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Patrizia De Rubertis. Paghi in contanti? Niente detrazioni fiscali La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’obbligo di pagamento con sistemi tracciabili (bancomat, carte di credito, prepagate, assegni, versamenti bancari o postali) per questo tipo di spese. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 aprile 2021)in. Nei730 non ci saranno milioni diche consentono ladel 19%. Come, ad esempio, quelle sanitarie presso liberi professionisti, i dentisti, l’asilo nido, la palestra per i figli o i premi per le polizze infortuni, vita o per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Il motivo? Lo spiega oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Patrizia De Rubertis.inLa Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’obbligo di pagamento con sistemi tracciabili (bancomat, carte di credito, prepagate, assegni, versamenti bancari o postali) per questo tipo di. ...

Advertising

JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Paghi in contanti? Niente detrazioni fiscali. Nei prossimi 730 addio alle spese con la detrazione del 19%. Ecco perché… - aperegina61 : Ops... Se paghi in contanti addio alle detrazioni fiscali! Sport dei figli, visite mediche, spese universitarie… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Paghi in contanti? Niente detrazioni fiscali. Nei prossimi 730 addio alle spese con la detrazione del 19%. Ecco perché… - silvano747 : RT @LaNotiziaTweet: Paghi in contanti? Niente detrazioni fiscali. Nei prossimi 730 addio alle spese con la detrazione del 19%. Ecco perché… - LaNotiziaTweet : Paghi in contanti? Niente detrazioni fiscali. Nei prossimi 730 addio alle spese con la detrazione del 19%. Ecco per… -