Israele, niente più mascherina all'aperto: obbligo valido solo al chiuso e per grandi raduni. Riaprono le scuole (Di domenica 18 aprile 2021) Prosegue senza intoppi il cammino verso il ritorno alla normalità di Israele, Paese record al mondo per la velocità e l'efficienza della campagna vaccinale, che a oggi ha portato alla totale immunizzazione di oltre il 54% della popolazione. Già da diverse settimane è stato introdotto il pass che permette ai cittadini immuni di accedere a ristoranti, stadi e luoghi del tempo libero e oggi cade la restrizione simbolo della pandemia Covid. Nel Paese infatti non è più obbligatorio indossare la mascherina in pubblico all'aperto: l'obbligo è stato revocato e parallelamente il sistema scolastico ha riaperto in modo completo. Tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie sono tornati nelle aule oggi, mentre l'obbligo della mascherina resta in vigore al ...

