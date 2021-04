Colleferro, arrestati gli aggressori del 17enne: hanno 18 e 19 anni (Di domenica 18 aprile 2021) I due avrebbero colpito il ragazzo a calci e pugni e sarebbero poi scappati dopo che il ragazzo, sbattendo la testa contro un'auto in sosta, ha perso i sensi Leggi su rainews (Di domenica 18 aprile 2021) I due avrebbero colpito il ragazzo a calci e pugni e sarebbero poi scappati dopo che il ragazzo, sbattendo la testa contro un'auto in sosta, ha perso i sensi

Advertising

mrcfsn : RT @RaiNews: Sono stati arrestati dalla polizia di stato i due giovani fermati ieri sera perché sospettati di aver picchiato un 17enne a Co… - RaiNews : Sono stati arrestati dalla polizia di stato i due giovani fermati ieri sera perché sospettati di aver picchiato un… - ultimenotizie : Arrestati due ragazzi di 18 e 19 anni per l'aggressione a un ragazzo di 17 anni avvenuta a #Colleferro, dove è stat… - alcinx : RT @TgrRai: Diciassettenne aggredito e pestato, arrestati due giovani di 18 e 19 anni. È accaduto a Colleferro, la stessa cittadina in prov… - nevicataz : RT @TgrRai: Diciassettenne aggredito e pestato, arrestati due giovani di 18 e 19 anni. È accaduto a Colleferro, la stessa cittadina in prov… -