Marino | carabiniere spara alla moglie e si toglie la vita | la donna in gravi condizioni

L'incubo per lui non è ancora finito ma Vincenzo Di, maresciallo maggiore in servizio fino allo scorso anno nella tenenza di Sant'Antimo, da ieri può iniziare a vedere la luce in fondo al ...Sarno ( Salerno ) .spara contro la moglie attivista contro la violenza sulle donne e si suicida. Annamaria ... Entrambi originari di Sarno, vivevano a, in provincia di Roma: lui ...Siamo a Marino, vicino Roma. Nel pomeriggio di ieri un carabiniere di 56 anni ha esploso 3 colpi di pistola alla moglie.Annamaria, 50 anni, maestra elementare, è stata colpita da tre proiettili che l'hanno raggiunta al braccio, all'addome e al petto Carabiniere di Sarno spara alla moglie e poi si uccide La tragedia a M ...