Prima il Def e poi il Piano di ripresa e resilienza, il governo Draghi entra nella fase decisiva: tutti gli ostacoli da superare (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier Mario Draghi ha iniziato un giro di consultazioni con i partiti per discutere il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il Documento di economia e finanza (Def), il decreto imprese e la tabella di marcia sulle riaperture. L’obiettivo di Draghi però non è accogliere proposte e fare modifiche, ma compattare la maggioranza in vista della presentazione del Pnrr alle camere il 26 e 27 aprile. Le primi delegazioni a essere ricevute sono state quelle di M5S e Lega, i principali azionisti del governo. Oggi pomeriggio tocca al PD e Forza Italia, lunedì a Italia Viva e al principale partito di opposizione, Fratelli d’Italia. Prima di iniziare le consultazioni il Consiglio dei ministri ha approvato il Def e la relazione per chiedere lo scostamento di ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier Marioha iniziato un giro di consultazioni con i partiti per discutere ilnazionale di(Pnrr), il Documento di economia e finanza (Def), il decreto imprese e la tabella di marcia sulle riaperture. L’obiettivo diperò non è accogliere proposte e fare modifiche, ma compattare la maggioranza in vista della presentazione del Pnrr alle camere il 26 e 27 aprile. Le primi delegazioni a essere ricevute sono state quelle di M5S e Lega, i principali azionisti del. Oggi pomeriggio tocca al PD e Forza Italia, lunedì a Italia Viva e al principale partito di opposizione, Fratelli d’Italia.di iniziare le consultazioni il Consiglio dei ministri ha approvato il Def e la relazione per chiedere lo scostamento di ...

Advertising

giannimacheda : Il debito toccherà i livelli del 1921, l’anno prima che arrivasse il fascismo. Pensa il casino appena se ne accorg… - pasqualemerella : Il rapporto Debito/PIL raggiunge il 159.8% nelle proiezioni del #Def ratificato da #Draghi Si supera il record del… - StefanoBike : RT @janavel7: 'Via libera a Def e scostamento da 40 miliardi per finanziare «Sostegni bis». Il deficit sfiora il 12% del Pil, debito al 160… - ZeniaConfusa : RT @janavel7: 'Via libera a Def e scostamento da 40 miliardi per finanziare «Sostegni bis». Il deficit sfiora il 12% del Pil, debito al 160… - ann_sterne : RT @janavel7: 'Via libera a Def e scostamento da 40 miliardi per finanziare «Sostegni bis». Il deficit sfiora il 12% del Pil, debito al 160… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Def Il calendario delle riaperture: da maggio potrebbe tornare la zona gialla Prima di tenere la conferenza stampa sul Def e lo scostamento di bilancio, il Premier Draghi presiederà una cabina di regia in cui il governo inizierà a stilare il calendario delle riaperture da ...

DENTRO IL DEF/ Le scommesse su Pil e Draghi per non morire di regole Ue ...sotto il 3% nel 2025 - domani! - è semplicemente un rigoroso uomo di governo che rispetta le leggi pensate molti anni prima della pandemia. Ma veniamo alle misure salienti decise ieri. Il Def ...

Il calendario delle riaperture: da maggio potrebbe tornare la zona gialla Il governo si appresta a stilare un calendario delle riaperture per il mese di maggio: ci si attende il ripristino della zona gialla.

Prima casa, aiuti alle giovani coppie Agevolazioni per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa, taglio alle bollette delle imprese e ai costi fissi fiscali, moratorie per mutui ...

di tenere la conferenza stampa sule lo scostamento di bilancio, il Premier Draghi presiederà una cabina di regia in cui il governo inizierà a stilare il calendario delle riaperture da ......sotto il 3% nel 2025 - domani! - è semplicemente un rigoroso uomo di governo che rispetta le leggi pensate molti annidella pandemia. Ma veniamo alle misure salienti decise ieri. Il...Il governo si appresta a stilare un calendario delle riaperture per il mese di maggio: ci si attende il ripristino della zona gialla.Agevolazioni per le giovani coppie per l’acquisto della prima casa, taglio alle bollette delle imprese e ai costi fissi fiscali, moratorie per mutui ...