(Di venerdì 16 aprile 2021)lae sila. Indagini sono in corso per far luce su quanto accaduto ieri nella villetta a schiera di via del Portico Placidiano all’Isola Sacra. A quanto sembra vicino ai corpi di Maurizio Zannolfi e Barbara Castellani è stato trovato un biglietto in cui si spiegavano idel. Sembra che i due avessero problemi. Ha prima ucciso lacon un colpotesta. Poi ha rivolto l’arma verso di sé,ndosi. Così sono morti Maurizio Zannolfi e Barbara Castellani, il primo ufficiale della Guardia di Finanza di 57 anni, la seconda infermiera di 15 anni più giovane. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Fiumicino con la ...

Advertising

infoitinterno : Omicidio-suicidio a Fiumicino, il finanziere Maurizio Zannolfi spara alla compagna e si uccide - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Finanziere uccide la compagna con la pistola di ordinanza e poi si toglie la vita con la stessa arma. Tragedia in un'abitazione… - TgrRai : Finanziere uccide la compagna con la pistola di ordinanza e poi si toglie la vita con la stessa arma. Tragedia in u… - infoitinterno : Finanziere uccide la compagna e si toglie la vita: alla base del gesto forse motivi economici - ringoringhetto : Fiumicino, finanziere uccide la compagna e si suicida -

Ultime Notizie dalla rete : Finanziere uccide

Sgomento a Fiumicino davanti dove, in un appartamento, sono stati trovati morti nel pomeriggio di ieri un brigadiere della Guardia di Finanza di 52 anni e la compagna, 42enne. Sul posto, nella serata ...Unmolto noto nella capitale ha ucciso la c ompagna per poi rivolgere l'arma contro sé stesso in un omicidio - suicidio. Cerchiamo di chiarire la dinamica dei fatti. A Roma, per la ...Orrore a Fiumicino, Roma, dove un brigadiere della Guardia di Finanza di 53 anni, Maurizio Zannolfi, è stato trovato morto in casa insieme alla sua compagna, un'infermiera 40enne.Sgomento e rabbia a Fiumicino nella giornata di ieri alla terribile notizia della morte di un finanziere 53enne e della sua compagna. Lui, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ucciso la convivente, ...