Ancelotti | “E’ stata la miglior prestazione in casa della stagione | deluso per il risultato”

Il tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato così dopo il 2-2 col Tottenham ai microfoni di Sky Sports: "Abbiamo fatto una bella partita. Probabilmente è stata la miglior prestazione che abbiamo giocato in casa in questa stagione. Siamo stati sfortunati. Abbiamo commesso errori banali e quando fai errori contro Harry Kane sei condannato. E' un risultato deludente ma non la prestazione. Abbiamo più difficoltà a raggiungere l'Europa ma dobbiamo continuare a lottare. Abbiamo ancora la possibilità di giocare come stasera. Siamo andati avanti bene e siamo stati aggressivi".

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti stata Kean alla Juventus, calciomercato: Ancelotti apre all'addio del bomber Calciomercato Juventus, Kean pista viva: Carlo Ancelotti apre alla cessione dell'attaccante. Le ultime indiscrezioni Calciomercato Juventus Kean / ...negli anni di militanza in bianconero non è stata ...

Ancelotti: "Mourinho? Fa sempre un lavoro fantastico" ...Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Tottenham di Mourinho. "Ogni allenatore prova a fare del suo meglio. Per José questa è stata una ...

Ancelotti vs Mourinho show: Everton-Tottenham finisce 2-2 Everton e Tottenham danno vita ad una gara spettacolare, chiusa sul 2-2 grazie alle doppiette di Sigurdsson e Kane.

Premier: pari a suon di gol fra Ancelotti e Mourinho Pari a suon di gol nell'anticipo della 32/a giornata della Premier League. Al Goodison Park di Liverpool finisce 2-2 fra Everton e Tottenham, che hanno rischiato sia di vincere che di perdere in un ma ...

