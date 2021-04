Giro d'Italia 2021: Intimissimi Uomo ancora sulle spalle della Maglia Bianca (Di giovedì 15 aprile 2021) Una partnership che funziona è destinata ad andare avanti. E così Intimissimi Uomo, brand leader nell'underwear maschile, rinnova per il terzo anno l'accordo con il Giro d'Italia, ed entra a far parte ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Una partnership che funziona è destinata ad andare avanti. E così, brand leader nell'underwear maschile, rinnova per il terzo anno l'accordo con ild', ed entra a far parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Giro Italia Giro d'Italia 2021: Intimissimi Uomo ancora sulle spalle della Maglia Bianca Una partnership che funziona è destinata ad andare avanti. E così Intimissimi Uomo, brand leader nell'underwear maschile, rinnova per il terzo anno l'accordo con il Giro d'Italia, ed entra a far parte dei Top Sponsor vestendo la Maglia Bianca, una delle quattro maglie leader e simbolo del miglior giovane. Dall'8 maggio Intimissimi Uomo sarà al fianco del Giro d'...

