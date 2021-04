Ciclismo | Amstel Gold Race 2021 | data | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 15 aprile 2021) Domenica 18 aprile è il giorno dell’, classica olandese che come consueto apre la settimana del trittico delle Ardenne. Un’edizione particolare, fortemente condizionata dalle restrizioni dovute alla pandemia. I 218,6 chilometri previsti da Maastricht a Berg en Terblijt si svolgeranno interamente all’interno di un circuito di 16,9 km da ripetere tredici volte, con l’eccezione dell’ultimo giro che misurerà 15,8 km e non vedrà al suo interno l’asperità del Cauberg. Julian Alaphilippe e Wout Van Aert saranno senza dubbio gli uomini più attesi, ma Thomas Pidcock vorrà ancora stupire dopo la gran vittoria alla Freccia del Brabante. Per l’Italia si spera in Matteo Trentin, terzo alla Brabantse Pijl, ma non solo.E TV – La corsa prenderà il via alle ore 12:05, con l’arrivo ...

