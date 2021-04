Ausiliari del traffico indagati per falso. Tutti prosciolti dalle accuse (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel marzo del 2019, 42 persone finirono nel registro degli indagati con l’accusa di truffa e falso. Tra questi vi erano Ausiliari del traffico e tre coordinatori addetti al controllo dell’attività. L’accusa per i coordinatori era di truffa ai danni dell’Amat, poiché secondo la Procura, avrebbero timbrato il cartellino, allontanandosi dalla sede di lavoro, percependo in questo modo un ingiusto profitto, con una retribuzione maggiore commisurata a ore di lavoro non svolte. L’accusa per gli Ausiliari del traffico, invece, era di falso ideologico in atto pubblico in concorso con i coordinatori, in quanto avrebbero attestato falsamente controlli mai avvenuti, con l’indicazione di luoghi e orari durante i quali i coordinatori si erano assentati dal servizio. A ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel marzo del 2019, 42 persone finirono nel registro deglicon l’accusa di truffa e. Tra questi vi eranodele tre coordinatori addetti al controllo dell’attività. L’accusa per i coordinatori era di truffa ai danni dell’Amat, poiché secondo la Procura, avrebbero timbrato il cartellino, allontanandosi dalla sede di lavoro, percependo in questo modo un ingiusto profitto, con una retribuzione maggiore commisurata a ore di lavoro non svolte. L’accusa per glidel, invece, era diideologico in atto pubblico in concorso con i coordinatori, in quanto avrebbero attestato falsamente controlli mai avvenuti, con l’indicazione di luoghi e orari durante i quali i coordinatori si erano assentati dal servizio. A ...

