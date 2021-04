Alessio Guidi | l’ex secchione di Miryea si candida per L’Isola dei Famosi

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 aprile 2021)deinel corso delle prossime settimane vedrà sbarcare altri sei naufraghi nuovi di zecca, ma fra loro non c’è, lo studente toscano noto per aver partecipato a Ciao Darwin e La Pupa e il. Intervistato da Lorenzo Amatulli per il programma Mi Casa Es Tu Casa su Teleregione Toscana,ha confessato che gli piacerebbe partire per l’Honduras (e più in generale fare un reality show). “Io farei sia il Grande Fratello Vip chedei. Forse piùperché dovrei impegnarmi fisicamente. Ma farei benissimo anche il GF Vip a mani basse perché amo confrontarmi”. E – restando in tema Isola dei(che nelle prossime settimane vedrà sbarcare il ...