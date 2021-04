G20 | Bonetti | “Empowerment femminile tra gli obiettivi trasversali del dibattito”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Il percorso del G20 nella presidenza italiana prevede per la prima volta in modo specifico l’come uno deglidel. All’evento ministeriale del 26 agosto, a cui parteciperanno tutte le autorità politiche, arriveremo con proposte concrete, frutto anche delnella società civile, su quattro assi: educazione; materie stem competenze finanziarie e digitali, lavoro eeconomico; armonizzazione dei tempi di vita; ambiente e sostenibilità”. Così la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena(foto), che sull’argomento ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’, pubblicata ieri. L'articolo L'Opinionista.

La pandemia ha offerto, ora, ai leader dell'opportunità di pianificare la ripresa economica ...e componente della Commissione "Donne per un nuovo Rinascimento" istituita dal ministro Elena Bonetti ROMA - "Il percorso del G20 nella presidenza italiana prevede per la prima volta in modo specifico l'empowerment femminile come uno degli obiettivi ...