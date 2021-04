Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della seconda puntata (Di martedì 13 aprile 2021) Questa sera, martedì 13 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano (nel cast anche la moglie, Flora Canto) reduce da ottimi risultati di ascolti nella scorsa edizione. Ma quali saranno gli ospiti della seconda puntata di Un’ora sola vi vorrei in onda oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Anche questa sera Enrico Brignano ci regalerà momenti di comicità e di satira, grazie anche alla presenza costante della comica Marta Zoboli che interpreta un’esperta di vaccini. Il primo monologo della serata sarà incentrato come sempre alla contemporaneità, con un occhio ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Questa sera, martedì 13 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondavi, lo show di Enrico Brignano (nel cast anche la moglie, Flora Canto) reduce da ottimi risultati di ascolti nella scorsa edizione. Ma quali saranno glidiviin onda oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Anche questa sera Enrico Brignano ci regalerà momenti di comicità e di satira, grazie anche alla presenza costantecomica Marta Zoboli che interpreta un’esperta di vaccini. Il primo monologoserata sarà incentrato come sempre alla contemporaneità, con un occhio ...

