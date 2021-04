Show di De Luca a ‘Porta a Porta’: vaccini, scuole, isole e Figliuolo nel mirino del Governatore (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Un lungo intervento da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, questa sera, sarà ospite a Porta a Porta, da Bruno Vespa. Tanti i temi trattati, ovviamente il focus è sempre sul coronavirus, i vaccini e qualsiasi aspetto che sia legato a questa pandemia. Ecco alcuni estratti. isole COVID FREE – “Le isole covid free si faranno, senza polemiche. Ora stiamo vaccinando gli over 80, i fragili, i 70enni, i 60enni. Quando finiamo questo cosa facciamo? Magari abbiamo dosi di Astrazeneca e possiamo farle a una popolazione limitata di isole che sono un brand mondiale come Capri e Ischia. “Capri e Ischia – ha detto – possono darci una ricaduta enorme. Cominciamo quando finiamo gli anziani e i fragili, ma i centri vaccinali hanno una loro autonomia, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Un lungo intervento da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo Deche, questa sera, sarà ospite a Porta a Porta, da Bruno Vespa. Tanti i temi trattati, ovviamente il focus è sempre sul coronavirus, ie qualsiasi aspetto che sia legato a questa pandemia. Ecco alcuni estratti.COVID FREE – “Lecovid free si faranno, senza polemiche. Ora stiamo vaccinando gli over 80, i fragili, i 70enni, i 60enni. Quando finiamo questo cosa facciamo? Magari abbiamo dosi di Astrazeneca e possiamo farle a una popolazione limitata diche sono un brand mondiale come Capri e Ischia. “Capri e Ischia – ha detto – possono darci una ricaduta enorme. Cominciamo quando finiamo gli anziani e i fragili, ma i centri vaccinali hanno una loro autonomia, ...

