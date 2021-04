Covid: ecografia polmonare anticipa il tampone (Di martedì 13 aprile 2021) L’ecografia polmonare può stabilire precocemente se un paziente sospetto di Covid-19 sia positivo e abbia un coinvolgimento polmonare, prima di avere i risultati del tampone Uno studio multicentrico coordinato dall’Unità operativa di Medicina d’urgenza universitaria dell’Aoup insieme all’Istituto di Fisiologia clinica del Cnr di Pisa (Cnr-Ifc) e all’Ospedale San Luigi Gonzaga di Torino ha dimostrato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 13 aprile 2021) L’può stabilire precocemente se un paziente sospetto di-19 sia positivo e abbia un coinvolgimento, prima di avere i risultati delUno studio multicentrico coordinato dall’Unità operativa di Medicina d’urgenza universitaria dell’Aoup insieme all’Istituto di Fisiologia clinica del Cnr di Pisa (Cnr-Ifc) e all’Ospedale San Luigi Gonzaga di Torino ha dimostrato… L'articolo Corriere Nazionale.

