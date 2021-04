Iran, 'individuato responsabile sabotaggio Natanz' (Di lunedì 12 aprile 2021) L'Iran ha identificato "la persona che ha causato l'interruzione alla corrente elettrica" all'origine del guasto alla centrale nucleare di Natanz, che secondo Teheran è stato un attacco di Israele ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) L'ha identificato "la persona che ha causato l'interruzione alla corrente elettrica" all'origine del guasto alla centrale nucleare di, che secondo Teheran è stato un attacco di Israele ...

Covid, ultime notizie. Vaccino AstraZeneca, scaduto l'ultimatum Ue: 'State violando il contratto' Ore 13.45 " Iran, ministro della Salute: 'Ci aspettano i giorni più neri' " "La diffusione del ... accanto alla conferma della positività di 25 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni ...

Iran, Usa pronti a togliere le sanzioni per far tornare a vivere l'accordo sul nucleare abbandonato da Trump Per ora Price non ha fornito dettagli, i due gruppi di esperti sono a lavoro a Vienna e dovranno individuare una sorta di roadmap che ... L'accordo è stato abbandonato da Trump nel 2018, da allora ...

