Varianti Covid, Moderna lavora a «vaccini di nuova generazione» (Di sabato 10 aprile 2021) La possibile emersione di nuove Varianti in grado di sfuggire al vaccino è una delle incognite che pesano sul futuro del mondo nella lotta contro il coronavirus. Prima, però, di pensare al peggio è opportuno puntualizzare due cose: L'attuale campagna di immunizzazione, nel momento in cui si raggiungerà un adeguato livello di progressione soprattutto nelle categorie più fragili, traghetterà verso una fase in cui la convivenza sarà meno drammatica con meno ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e morti e si potrà ritrovare anche in tempi relativamente brevi una quotidianità vicina alla normalità Varianti particolarmente diffuse come quelle inglese paiono non sfuggire al vaccino, ma in ogni caso la scienza è già al lavoro per fornire risposte adeguate a qualsiasi evenienza. Vaccino Covid e Varianti: un tema ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021) La possibile emersione di nuovein grado di sfuggire al vaccino è una delle incognite che pesano sul futuro del mondo nella lotta contro il coronavirus. Prima, però, di pensare al peggio è opportuno puntualizzare due cose: L'attuale campagna di immunizzazione, nel momento in cui si raggiungerà un adeguato livello di progressione soprattutto nelle categorie più fragili, traghetterà verso una fase in cui la convivenza sarà meno drammatica con meno ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e morti e si potrà ritrovare anche in tempi relativamente brevi una quotidianità vicina alla normalitàparticolarmente diffuse come quelle inglese paiono non sfuggire al vaccino, ma in ogni caso la scienza è già al lavoro per fornire risposte adeguate a qualsiasi evenienza. Vaccino: un tema ...

Advertising

CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - I guariti da COVID-19 hanno pochi anticorpi neutralizzanti la variante brasiliana o sudafricana (qu… - embonaccorso : @rainiero43 Non si può fermare l'influenza. Non ci sono mai riusciti. Poi l'hanno chiamata covid e... Non ci riesco… - RicBattaglia : RT @La7tv: #ottoemezzo Vaccino anti-covid, la rivelazione del Prof. Galli: 'Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi vaccinati da… - tinas48 : Trovato il tallone d’Achille di tutte le varianti Covid: “Bersaglio ideale per vaccini e farmaci” -