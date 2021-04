Volley | la Raffaele Lamezia conquista i playoff

Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 aprile 2021), primo obiettivo raggiunto per laPrimo obiettivo raggiunto per lachel’accesso aipromozione di serie B. La squadra allenata da mister Torchia, autentica corazzata, ha vinto tutte le partite del girone,ndo il primo posto in solitaria e staccato la diretta inseguitrice Letojanni di 4 punti. A causa di una serie di problemi legati al posticipo delle partite nei gironi del nord Italia, la Fipav ha deciso di non far disputare la seconda parte del campionato, mantenendo così il risultato finora acquisito e qualificando le prime 4 di ogni mini girone per gli ottavi di finale. Lasi troverà quindi accoppiata con Costa Dolci Papiro ...