Vaccinazioni Covid, ordinanza del commissario Figliuolo dopo l'affondo di Draghi. "Priorità agli over 80" (Di venerdì 9 aprile 2021) dopo la conferenza stampa del premier Mario Draghi, con l'obiettivo di vaccinare tutti gli over 80 entro aprile, è stata firmata una nuova ordinanza del commissario straordinario Francesco Figliuolo: per i vaccini Priorità agli over 80 e alle persone fragili. Il provvedimento, coordinato con il ministero della Salute, recepisce quanto indicato dal presidente del Consiglio. "Io dico: smettetela di vaccinare i giovani, queste platee di operatori sanitari che si allargano…con che coscienza un giovane si fa vaccinare e salta la lista sapendo che lascia esposto una persona che ha più di 65 anni o una persona fragile?" le parole del primo ministro. Le categorie di Priorità indicate dal ministero della Salute permangono ma ...

