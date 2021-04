Masters1000 Montecarlo 2021: Fabio Fognini difende il titolo. Il ligure a caccia dell’impresa (Di venerdì 9 aprile 2021) Era il 21 aprile del 2019 quando Fabio Fognini ha portato a termine la sua più grande impresa in carriera, la vittoria al Masters1000 di Montecarlo. A quasi due anni di distanza da quella fantastica avventura il ligure proverà a difendere il titolo ma, almeno sulla carta, si tratta di una missione quasi impossibile. Non tanto per le sue capacità, il talento del tennista di Arma di Taggia è innegabile, quanto per i problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni negli ultimi mesi e la crescita esponenziale di tanti possibili rivali. L’avvicinamento al torneo monegasco per l’azzurro non è stato entusiasmante. Il ligure è uscito sconfitto al primo turno dell’ATP di Marbella, da numero 2 del seeding, contro lo spagnolo Jaume Munar. Di certo non un ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Era il 21 aprile del 2019 quandoha portato a termine la sua più grande impresa in carriera, la vittoria aldi. A quasi due anni di distanza da quella fantastica avventura ilproverà are ilma, almeno sulla carta, si tratta di una missione quasi impossibile. Non tanto per le sue capacità, il talento del tennista di Arma di Taggia è innegabile, quanto per i problemi fisici che ne hanno limitato le prestazioni negli ultimi mesi e la crescita esponenziale di tanti possibili rivali. L’avvicinamento al torneo monegasco per l’azzurro non è stato entusiasmante. Ilè uscito sconfitto al primo turno dell’ATP di Marbella, da numero 2 del seeding, contro lo spagnolo Jaume Munar. Di certo non un ...

