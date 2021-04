La Compagnia del Cigno 2 arriva in tv: dove eravamo rimasti e tutte le novità (Di venerdì 9 aprile 2021) La Compagnia del Cigno 2 arriva in tv tra musica, amore, liti e qualche cameo: ecco tutte le novità e dove eravamo rimasti Partirà domenica 11 aprile La Compagnia del Cigno 2, con 6 nuovissimi appuntamenti che renderanno le nostre domeniche sera un misto tra musica, amore e amicizia. I 7 amici, frequentanti del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dal loro maestro Luca Marioni, torneranno a vivere insieme altre mille avventure anche se un po’ cresciuti. La storia di questa nuova serie di episodi, infatti, arricchirà il teleromanzo diretto da Ivan Cotroneo con nuove dinamiche a distanza di due anni dal finale della prima stagione. Ha spiegato Cotroneo: “Lì abbiamo raccontato la nascita dell’amicizia ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladelin tv tra musica, amore, liti e qualche cameo: eccolePartirà domenica 11 aprile Ladel2, con 6 nuovissimi appuntamenti che renderanno le nostre domeniche sera un misto tra musica, amore e amicizia. I 7 amici, frequentanti del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dal loro maestro Luca Marioni, torneranno a vivere insieme altre mille avventure anche se un po’ cresciuti. La storia di questa nuova serie di episodi, infatti, arricchirà il teleromanzo diretto da Ivan Cotroneo con nuove dinamiche a distanza di due anni dal finale della prima stagione. Ha spiegato Cotroneo: “Lì abbiamo raccontato la nascita dell’amicizia ...

Mille imitazioni una più divertente dell'altra in compagnia di Francesca Manzini! Non vediamo l'ora di rivederla DO… - Raicomspa : In attesa dei nuovi episodi a partire da domenica #11aprile, un ripasso della prima stagione de… - Bradipogirl : RT @RadiocorriereTv: Gioia, malinconia, nostalgia, pace... un mix di sentimenti per la nuova stagione de 'La Compagnia del Cigno'. Da domen… - Federic01996 : RT @AlessioBoni_FP: LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2 Dall' 11 aprile in prima visione tv su #Rai1 e #RaiPlay #LaCompagniaDelCigno2 #AlessioBoni

