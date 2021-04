“Ho visto Denise Pipitone”. Da Barbara D’Urso arriva l’unico testimone oculare: la testimonianza e il crollo in diretta (Di venerdì 9 aprile 2021) Non si placano le polemiche attorno al caso di Denise Pipitone. Dopo l’ennesimo buco nell’acqua, per la disperazione della mamma Piera Maggio che non vede la figlia dal 2004, in molti hanno criticato le trasmissioni e i giornalisti che ne hanno parlato. Polemiche rivolte sia alla televisione russa che ha dato spazio a Olesya, la ragazza che si pensava potesse essere Denise, sia a quella italiana con “Chi l’ha visto” e Federica Sciarelli in testa. Tanti i vip che hanno attaccato la giornalista Rai, ma la stessa Piera Maggio ha spiegato: “Ci abbiamo sperato senza mai perdere quella sana lucidità che dall’inizio della segnalazione abbiamo avuto, l’esser cauti. Sono stati giorni difficili, pieni di tensione. Adesso continueremo nella nostra battaglia come abbiamo sempre fatto. Denise è diventata la figlia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Non si placano le polemiche attorno al caso di. Dopo l’ennesimo buco nell’acqua, per la disperazione della mamma Piera Maggio che non vede la figlia dal 2004, in molti hanno criticato le trasmissioni e i giornalisti che ne hanno parlato. Polemiche rivolte sia alla televisione russa che ha dato spazio a Olesya, la ragazza che si pensava potesse essere, sia a quella italiana con “Chi l’ha” e Federica Sciarelli in testa. Tanti i vip che hanno attaccato la giornalista Rai, ma la stessa Piera Maggio ha spiegato: “Ci abbiamo sperato senza mai perdere quella sana lucidità che dall’inizio della segnalazione abbiamo avuto, l’esser cauti. Sono stati giorni difficili, pieni di tensione. Adesso continueremo nella nostra battaglia come abbiamo sempre fatto.è diventata la figlia ...

