scoppiata la Haaland mania : mentre il Borussia Dortmund se lo coccola e i grandi club europei lo corteggiano, il fenomeno norvegese ha già conquistato i cuori di tutti gli appassionati di calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti pazzi per Haaland: il gesto del guardalinee è da vero fan scoppiata la Haaland mania : mentre il Borussia Dortmund se lo coccola e i grandi club europei lo corteggiano, il fenomeno norvegese ha già conquistato i cuori di tutti gli appassionati di calcio. Incluso il guardalinee della gara di Champions giocata in casa del Manchester City e vinta dalla squadra di Guardiola per 2 - 1 . Se il giovane attaccante potrebbe ...

Tutti pazzi per Musso: Roma, Milan e Atalanta puntano l'argentino La prossima estate si scatenerà un'asta per Juan Musso. In Italia piace a tutti: la Roma, il Milan e l'Atalanta studiano la strategia Negli ultimi anni, con la maglia dell'Udinese, Juan Musso si è confermato come uno dei migliori portieri del nostro campionato. L'argentino ...

