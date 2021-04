Piazza Plebiscito, Confesercenti protesta contro la zona rossa: 15 “croci” per 15 settori moribondi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Confesercenti Campania in Piazza Plebiscito contro la zona rossa: manifestazione davanti alla Prefettura di Napoli per evidenziare le perdite subite dal mondo del commercio. Questa mattina, mercoledì 7 aprile, il mondo delle imprese rappresentato da Confesercenti Campania è sceso in Piazza per protestare contro la zona rossa, che tanto sta penalizzando il commercio. La protesta Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 aprile 2021)Campania inla: manifestazione davanti alla Prefettura di Napoli per evidenziare le perdite subite dal mondo del commercio. Questa mattina, mercoledì 7 aprile, il mondo delle imprese rappresentato daCampania è sceso inperrela, che tanto sta penalizzando il commercio. La

Advertising

repubblica : Napoli, croci in piazza Plebiscito per la protesta dei commercianti contro il lockdown - FranceBlogger : #BREAKING In corso proteste in piazza del plebiscito a Napoli ????. (fonte @Ariachetira) - corrmezzogiorno : #Napoli Croci in piazza Plebiscito, la protesta di imprese e partite Iva contro il go... - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Napoli, croci in piazza Plebiscito per la protesta dei commercianti contro il lockdown - raspa90 : RT @repubblica: Napoli, croci in piazza Plebiscito per la protesta dei commercianti contro il lockdown -