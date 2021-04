Roma: Renzi, ‘tra Calenda e Raggi voto a occhi chiusi Calenda’ (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) – A Roma, “è evidente che se mi domanda se Calenda, uno preparato, competente, che ha voglia di fare il sindaco, e la Raggi, voto Calenda a occhi chiusi”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021), 6 apr (Adnkronos) – A, “è evidente che se mi domanda se, uno preparato, competente, che ha voglia di fare il sindaco, e la”. Lo ha detto Matteoa L’aria che tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Roma: Renzi, 'tra Calenda e Raggi voto a occhi chiusi Calenda'... - nonna_roma : RT @abuondiritto: Dal 2014 in Italia c'è una legge, il cd #PianoCasa Renzi-Lupi, che nega la #residenza a chi vive in immobili occupati esc… - 5stecche : @MarcoFollini @sciltian spero che Renzi abbia ribadito...un bel no con i 5s ..e no alle ri.elezioni del sindaco… - 5stecche : @michelelanzo immagino che per Renzi sia un bel no al m5s e a Conte...anche a Roma a Torino... - giornaleradiofm : Incontro Letta-Renzi stamattina: (ANSA) - ROMA, 06 APR - Il segretario Pd Enrico Letta ha incontrato per 40 minuti… -