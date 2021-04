Ecco chi è Ashley Taylor di Vite al Limite: da 220 kg ad oggi (Di lunedì 5 aprile 2021) Vi ricordate Ashley Taylor? Pesava 220 chili quando ha preso parte al programma Vite al Limite e al regime alimentare imposto dal Dr. Nowzaradan. Che fine ha fatto? Ashley Taylor è una ragazza di soli 24 anni, originaria di Temple, Texas ed ha sempre combattuto e lottato con il suo peso, fin da ragazzina. Il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 aprile 2021) Vi ricordate? Pesava 220 chili quando ha preso parte al programmaale al regime alimentare imposto dal Dr. Nowzaradan. Che fine ha fatto?è una ragazza di soli 24 anni, originaria di Temple, Texas ed ha sempre combattuto e lottato con il suo peso, fin da ragazzina. Il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

