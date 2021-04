Vaccini, Boschi elogia Figliuolo: “Il cambio di passo rispetto a prima è evidente” (Di domenica 4 aprile 2021) ROMA – Maria Elena Boschi (foto), Presidente dei Deputati di Italia Viva, elogia su Facebook Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza sanitaria legata al Covid, scrivendo che il Generale “ci conferma che con impegno e organizzazione le cose si possono fare, e bene. Il piano vaccinale accelera e arriverà a 500mila dosi al giorno, con l’obiettivo di concludere la campagna a fine settembre. Il cambio di passo rispetto a prima è evidente. Avanti così!”. Nel suo post, Boschi linka anche un’intervista rilasciata da Figliuolo al Corriere della Sera in cui il commissario spiega di aver avuto “incontri anche accesi, ma le Regioni sono i miei alleati” e critica aspramente il nepotismo sulle vaccinazioni: “Io non so ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 aprile 2021) ROMA – Maria Elena(foto), Presidente dei Deputati di Italia Viva,su Facebook Francesco Paolo, commissario per l’emergenza sanitaria legata al Covid, scrivendo che il Generale “ci conferma che con impegno e organizzazione le cose si possono fare, e bene. Il piano vaccinale accelera e arriverà a 500mila dosi al giorno, con l’obiettivo di concludere la campagna a fine settembre. Ildi. Avanti così!”. Nel suo post,linka anche un’intervista rilasciata daal Corriere della Sera in cui il commissario spiega di aver avuto “incontri anche accesi, ma le Regioni sono i miei alleati” e critica aspramente il nepotismo sulle vaccinazioni: “Io non so ...

Advertising

Mirandola59 : RT @Kurdefeso: @spighissimo Che personaggio squallido, prima non c'erano i vaccini. mente sapendo di mentire , d'altronde in #ItaliaViva la… - Kurdefeso : @spighissimo Che personaggio squallido, prima non c'erano i vaccini. mente sapendo di mentire , d'altronde in… - Giovann77967388 : RT @frenkilsolito: Lilli #Gruber a #ottoemezzo: “onorevole #Boschi, invece di parlare di #RecoveryPlan e #vaccini parliamo di lei, è stata… - frenkilsolito : Lilli #Gruber a #ottoemezzo: “onorevole #Boschi, invece di parlare di #RecoveryPlan e #vaccini parliamo di lei, è s… - Giobegood : @matteorenzi @alfy7591 @ItaliaViva Grazie al generale Figliuolo si possono anche fare uso dei vaccini avanzati ogni… -