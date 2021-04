Cina, Eni firma il memorandum d’intesa: al via la collaborazione con Zhejiang Energy (Di domenica 4 aprile 2021) Eni e la società cinese Zhejiang Energy hanno firmato un memorandum of Understanding (MoU) sulla cooperazione strategica nel settore energetico. Il MoU stabilisce un quadro di cooperazione volto a facilitare iniziative congiunte tra Eni e Zhejiang Energy in tutta la catena del valore del gas e del GNL in Cina e a livello internazionale. Il MoU si basa sull’obiettivo condiviso dalle società di promuovere una riduzione delle emissioni favorendo il passaggio dal carbone al gas nella produzione di energia elettrica. Le iniziative identificate nel MoU vanno dallo sviluppo di un accordo di fornitura di GNL a lungo termine alla partecipazione congiunta in progetti di gas/GNL.Usare il gas per produrre elettricità al posto del carbone riduce fino alla metà le emissioni di gas ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Eni e la società cinesehannoto unof Understanding (MoU) sulla cooperazione strategica nel settore energetico. Il MoU stabilisce un quadro di cooperazione volto a facilitare iniziative congiunte tra Eni ein tutta la catena del valore del gas e del GNL ine a livello internazionale. Il MoU si basa sull’obiettivo condiviso dalle società di promuovere una riduzione delle emissioni favorendo il passaggio dal carbone al gas nella produzione di energia elettrica. Le iniziative identificate nel MoU vanno dallo sviluppo di un accordo di fornitura di GNL a lungo termine alla partecipazione congiunta in progetti di gas/GNL.Usare il gas per produrre elettricità al posto del carbone riduce fino alla metà le emissioni di gas ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina Eni Borsa: Milano piatta (+0,04%), male banche, su l'industria Bene i petroliferi, a iniziare da Eni (+0,8%), Saipem (+0,5%), mentre cede qualcosa Tenaris ( - 0,2%... mentre il principale azionista, ChemChina, ha avuto dal Consiglio di Stato in Cina il via libera ...

Borsa: Milano poco mossa (+0,05%), male banche, giù Pirelli ... mentre il principale azionista, ChemChina, ha avuto dal Consiglio di Stato in Cina il via libera al riassetto annunciato oltre un anno fa. Tra i petroliferi, alla vigilia dell'Opec plus, bene Eni (+...

