Serie C, cambiano gli orari di quattro gare della 35a giornata (Di venerdì 2 aprile 2021) La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 328/DIV del 23.02.2021, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni: DOMENICA 11 APRILE 2021GIRONE A PERGOLETTESE – PIACENZA Domenica Ore 17.30 GIRONE B IMOLESE – RAVENNA Domenica Ore 20.30 MANTOVA – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 17.30 PERUGIA – TRIESTINA Domenica Ore 15.00 Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

