ASUS Iris Xe DG1 | la GPU Intel al pari di Radeon HD 7850 in nuovi benchmarkHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 2 aprile 2021)Xe (nome in codice DG1) è passata quasi nel dimenticatoio dopo la presentazione avvenuta lo scorso gennaio, complici sicuramente un livello prestazionale ritenuto non adeguato e, allo stesso tempo, la chiara volontà dell’azienda di non “pubblicizzare” troppo un prodotto che, seppur non rivolto agli appassionati e ai gamer, comunque è ancora lontano dalle proposte di fascia bassa dei competitor. DG1, la prima scheda grafica basata su una GPU, nasce inoltre come un progetto piuttosto “chiuso”: funziona solo su particolari piattaformee viene prodotta (almeno sulla carta) solo dal partner. A riportare l’attenzione suXe sono alcuni benchmark apparsi recentemente sulla piattaforma Basemark, test purtroppo non molto approfonditi ma ...