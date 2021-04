Immagini in movimento, musica, voce e fango nel video di “Essaiere” dei Mombao (Di giovedì 1 aprile 2021) “Essaiere è un canto che è stato insegnato ad Anselmo durante un laboratorio di body percussion: quello che ci affascina di questo canto popolare è che può essere compreso da chiunque, anche se non si capisce il significato del testo” Dopo l’anteprima con il sito di Rumore, è disponibile ovunque il video per Essaiere, l’ultimo singolo dei Mombao pubblicato il 16 marzo 2021. Un nuovo capitolo per l’atipico duo di Milano formato da Damon Arabsolgar (Pashmak) e Anselmo Luisi (Le Luci Della Centrale Elettrica, ha collaborato anche con Selton, Giovanni Falzone, Virtuosi del Carso) già ben affermato nella scena underground che ci porta al centro di un mondo dove convivono rock, elettronica e melodie tradizionali come in un rituale mistico capace di risvegliare sentimenti primordiali e sconosciuti, donandoci una ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) “è un canto che è stato insegnato ad Anselmo durante un laboratorio di body percussion: quello che ci affascina di questo canto popolare è che può essere compreso da chiunque, anche se non si capisce il significato del testo” Dopo l’anteprima con il sito di Rumore, è disponibile ovunque ilper, l’ultimo singolo deipubblicato il 16 marzo 2021. Un nuovo capitolo per l’atipico duo di Milano formato da Damon Arabsolgar (Pashmak) e Anselmo Luisi (Le Luci Della Centrale Elettrica, ha collaborato anche con Selton, Giovanni Falzone, Virtuosi del Carso) già ben affermato nella scena underground che ci porta al centro di un mondo dove convivono rock, elettronica e melodie tradizionali come in un rituale mistico capace di risvegliare sentimenti primordiali e sconosciuti, donandoci una ...

Lopinionista : Immagini in movimento, musica, voce e fango nel video di "Essaiere" dei Mombao