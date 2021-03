Sergio Aguero è il sogno di Adl | l’attaccante è in scadenza di contratto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Il centravanti della nazionale Argentina,, attualmente in forza al Manchester City andrà india giugno. Aurelio De Laurentiis potrebbe farci un pensierino per iniziare bene la sua campagna acquisti. Se il Napoli dovesse riuscire a centrare l’obiettivo Champions League sicuramente proverà un grande colpo ad effetto in pieno stile Adl. Al momento c’è un giocatore che potrebbe fare proprio al caso in questione.è ormai ai ferri torti con la società. Non è il più il punto fermo di Guardiola ed ha deciso di cambiare aria. L’asse Argentina-Napoli potrebbe essere decisivo in questo senso.infatti conosce bene la situazione dei tifosi partenopei e del legame con l’Argentina per Diego ...