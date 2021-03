L’Australia dice no al linguaggio “gender” nei documenti ufficiali: “Biologia non è un’opinione” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Canberra, 31 mar – In Australia il Senato ha approvato una mozione che impedisce al governo federale di usare un linguaggio “gender” – quello che contempla “individui con le mestruazioni” e locuzioni come “allattamento al petto” – nei suoi documenti ufficiali. Australia, la mozione contro il linguaggio gender Il senatore di One Nation, Malcolm Roberts, ha presentato la mozione contro il neolinguaggio gender al Senato delL’Australia questa settimana. La mozione è passata con 33 voti favorevoli e 31 contrari. “La nostra Biologia e le nostre relazioni fondamentali sono rappresentate attraverso le seguenti descrizioni: madre, padre, figlio, figlia, fratello, sorella, ragazzo, ragazza, nonna, nonno, zia, zio, femmina, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Canberra, 31 mar – In Australia il Senato ha approvato una mozione che impedisce al governo federale di usare un” – quello che contempla “individui con le mestruazioni” e locuzioni come “allattamento al petto” – nei suoi. Australia, la mozione contro ilIl senatore di One Nation, Malcolm Roberts, ha presentato la mozione contro il neoal Senato delquesta settimana. La mozione è passata con 33 voti favorevoli e 31 contrari. “La nostrae le nostre relazioni fondamentali sono rappresentate attraverso le seguenti descrizioni: madre, padre, figlio, figlia, fratello, sorella, ragazzo, ragazza, nonna, nonno, zia, zio, femmina, ...

